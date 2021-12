Spoliations d’œuvres d’art et enjeux financiers et économiques pendant l’Occupation INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 16 mars 2022, Paris.

Spoliations d’œuvres d’art et enjeux financiers et économiques pendant l’Occupation

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mercredi 16 mars 2022 à 18:30

Cette séance sera l’occasion d’aborder un sujet mal connu et rarement évoqué, pourtant capital pour comprendre le contexte des échanges d’œuvres d’art pendant l’Occupation : le fonctionnement du système bancaire pendant la guerre en Europe, et particulièrement entre la France et l’Allemagne. En 1945, la France a considéré que les achats effectués sur son sol par des Allemands pendant l’Occupation constituaient un appauvrissement du patrimoine français ; pour mieux comprendre cette analyse, il est nécessaire de revenir sur le système financier pendant la guerre. Comment fonctionnait le système bancaire ? Quels étaient les circuits financiers entre la France et l’Allemagne ? Qui réglait réellement les achats effectués en France par des Allemands ? **Intervenant** Arnaud Manas (Banque de France) **______** **À propos de ce séminaire :** Ce séminaire, qui existe depuis 2019, offre désormais un rendez-vous régulier pour exposer et discuter la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art et aux conséquences de la perte et de la disparition de ces biens. En 2022, la programmation a été élaborée en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture et avec l’Institut national du patrimoine. Elle poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art. Les questions restent nombreuses : pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour les descendants des spoliés, qui se retrouvent aux prises avec une mémoire parfois difficile à affronter ; ou pour les musées, qui voient partir une œuvre jusque-là exposée au public ? Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, des historiens de l’art, des historiens et des juristes, ces créateurs font vivre le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés, à travers leurs œuvres. **Comité scientifique** Christian Hottin (INP), France Nerlich (INHA), Ines Rotermund-Reynard (INHA), Juliette Trey (INHA), David Zivie (ministère de la Culture) **Programme de recherche** « Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

