Finistre Le Spok festival, festival des arts du cirque en Ouest-Cornouaille, est de retour à Combrit Sainte-Marine pendant les vacances de la Toussaint.

La compagnie Sacékripa présentera son spectacle « Surcouf » au port de Sainte-Marine.

Au programme : équilibre et portés acrobatiques sur l’eau. Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait presque penser qu’ils imposent leur rythme à l’eau.

Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps, ensemble.

Ils ont décidé de débarquer ici, mais pas forcément tout de suite, il leur reste à faire encore quelques incontournables préparatifs, importants et dérisoires.

Ça raconte l’instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se soutenir.

La paisible apparence des tempêtes intérieures.

+33 2 98 56 33 14 https://thebegood.fr/spectacles/genres/spok-festival

