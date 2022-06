Spok Festival – Spectacle de cirque – Surcouf Loctudy, 26 octobre 2022, Loctudy.

Spok Festival – Spectacle de cirque – Surcouf Loctudy

2022-10-26 16:15:00 – 2022-10-26 16:55:00

Loctudy 29750

Spectacle de la compagnie Sacékripa. La vie à deux sur une barque, chacun sa place et de la place pour personne. Et après on apprendra à nager ! De et avec Benjamin De Matteis et Mickael Le Guen.

Tout public.

