Spok Festival – spectacle de cirque – points de vue Plobannalec-Lesconil, 24 octobre 2021, Plobannalec-Lesconil.

Spok Festival – spectacle de cirque – points de vue 2021-10-24 – 2021-10-24

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil

Prendre des risques, sortir du cadre, se sentir vivant ! Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la corde lisse, nous invitent à partager l’absurdité et la magie de leur quotidien vertigineux. Bienvenus sur le pas de la porte de Violette, un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse.

