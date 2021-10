Spok Festival – Spectacle de cirque – Maison Feu Loctudy, 26 octobre 2021, Loctudy.

Spok Festival – Spectacle de cirque – Maison Feu 2021-10-26 19:00:00 – 2021-10-26 rue Hent Poul Glevian Complexe sportif Kérandouret

Loctudy Finistère

Compagnie XAV TO YILO.

« La sagesse veut que les fous gardent les phares, car ils sont seuls capables de guider le monde ». Cinq personnages pleins d’étrangeté sont gardes d’un phare. Leur vie, commune routine, est parfaitement réglée. A chaque instant pourtant, tout pourrait basculer… Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, ce spectacle cherchera à visiter quelques lieux de l’âme humaine en mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.

Tout public. Repas et buvette sur place.

+33 2 98 87 92 67

