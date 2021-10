Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Spok Festival – K par K Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé La Compagnie Sacorde propose le spectacle K par K.

Face à la crise migratoire actuelle en Méditerranée, la compagnie développe un projet autour de la solidarité, et de l’inclusion sociale. Un spectacle de cirque mêlant corde lisse et portés acrobatiques, imprégné de témoignages de

+33 2 98 87 68 41

Face à la crise migratoire actuelle en Méditerranée, la compagnie développe un projet autour de la solidarité, et de l’inclusion sociale. Un spectacle de cirque mêlant corde lisse et portés acrobatiques, imprégné de témoignages de

dernière mise à jour : 2021-10-13 par

