Spok Festival 2022 – Cirque « Le grenier à pépé » Cie K-Bestan

Salle Polyvalente Le Juch Finistère

2022-10-28

Le rendez-vous d'automne du Cirque en Ouest-Cornouaille !

Cirque acrobatique et musical.

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs !

Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…

Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son « pépé » et petit à petit… il redonne vie à sa marionnette.

A partir de 5 ans. +33 2 98 92 10 07

