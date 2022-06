Splish & splash / Atelier Parents-enfants

2022-07-13 – 2022-07-13 EUR Atelier jeux et expérimentations autour de l’eau spécial parents-enfants (de 0 à 3 ans)

L’eau nous désaltère et nous rafraichie. Elle peut aussi être un outil pour développer la curiosité, l’imagination et la créativité artistique. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

