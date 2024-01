THE FISHER KING Splendid St Martin Paris, samedi 27 avril 2024.

THE FISHER KINGD’après le film de Terry Gilliam Scénario : Richard LagraveneseAdaptation et mise en scène : Axel DrheyAvec : Stéphane Brel, Charlotte Bigeard, Julie Cavanna, Christophe Charrier, Axel Drhey, Alexandre TexierJack Lucas, ancien animateur radio arrogant et irrévérencieux, va croiser la route de Parry, un clochard, illuminé, à la recherche du Saint-Graal. Une rencontre improbable mais prédestinée qui les conduira sur les sentiers de l’amitié et de la rédemption. Axel Drhey nous embarque dans une fable moderne et poétique en adaptant le chef-d’oeuvre cinématographique de Terry Gilliam pour la première fois au théâtre.

Tarif : 33.80 – 48.10 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

Splendid St Martin 48 Rue du Fbg Saint Martin 75010 Paris 75