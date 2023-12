LES CRAPAUDS FOUS Splendid St Martin Paris, 19 janvier 2024, Paris.

reprise du 26 janvier au 10 avril,du mercredi au samedi à 19h, matinée le dimanche à 17h, Les crapauds fous Une pièce écrite et mise scène en scène par Mélody Mourey.Avec (en alternance) :•Benjamin Arba ou Blaise Le Boulanger•Charlotte Bigeard ou Claire-Lise Lecerf•Tadrina Hocking ou Laurence Gray•Hélie Chomiac ou Alain Bouzigues•Gaël Cottat ou Rémi Couturier•Charlie Fargialla ou Paul Delbreil ou Thomas Ronzeau•Damien Jouillerot ou Thibaud Pommier•Lydie Misiek ou Charlotte Valensi ou Merryl Beaudonnet•Christian Pelissier ou Frédéric Imberty.L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale sauvèrent des milliers de vies… En organisant une vaste supercherie.3 nominations aux Molières 2019 :Meilleur spectacle – Meilleure auteure – Meilleure mise en scène1990, New York.Une jeune étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.1940, Rozwadów, Pologne.Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés… Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux. Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent une vingtaine de personnages pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.

Tarif : 33.80 – 48.10 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

Splendid St Martin 48 Rue du Fbg Saint Martin 75010 Paris 75