COLORS Le spectacle culte Splendid St Martin Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Guest du 12 novembre : Bruno Moynot du SplendidComédien, auteur et directeur du Splendid depuis 40 ans, Bruno nous fait doublement les honneurs de son théâtre. Mythique Monsieur Preskovic du Père Noël est une Ordure, l’homme au slip noir des Bronzés ou Gilbert Seldman et sa crêpe au sucre (entre autres) des Bronzés font du Ski, Bruno est remonté sur scène cette année avec son one-man décalé et poétique Bruno Moynot imite mal les Humains.Artistes :Flavie Leboucher, David Garel, Mathilde Bourbin, Esteban Perroy, Ars Dankar, Franck Porquiet, Bastien Jacquemart, Pablo Reva, Etienne Huon, Claudia Cochet, Julien Tréfeu, Sophie Imbeaux, Cyril Laroche, Maude Le Fur Camensuli, Niiko BertoldiMise en scène :Esteban PerroyViolon : Lisa Murcia, Alto : Natan Gorog, Accordéon & ukulélé : Aliénor Guéniffet, DJ live : The Blenders, Création lumière : Antho Floyd, Création sonore & piano : Esteban Perroy, Voix off : Maxime Richelme, Accueil : LysopeExplosion de couleurs, de rire et de musique pour le show d’impro culte qui pulvérise le blues du dimanche soir depuis 16 ans.Le temps d’une soirée unique, un ou une guest comédien, humoriste, chanteur, animateur ou performer devient Miss ou Mister White et s’aventure avec audace (ou inconscience) à l’art de l’improvisation sur les thèmes du public et chaleureusement entouré par les Colors.La rencontre est détonante, gracieuse, toujours drôle et imprévisible. Sur scène et dans la salle, les coeurs se prennent au jeu des rebondissements et la magie opère…Comédie, aventure, absurde, drame, poésie, comédie musicale, polar ou genres littéraires et fantastiques. Dans ce tourbillon de couleurs, qui choisirez-vous pour entrer dans la danse ?Programme :- Dimanche 29 octobre 20h : Soirée lancement de la 16ème année avec autour de la team Colors, notre guest et les DJ live The Blenders.- 19h45 : première partie spéciale Halloween.Colors débute à 20h30.Depuis son lancement en 2008, Colors a accueilli 120 000 spectateurs et 600 guests sur scène. Spectacleprécédé d’un avant-programme d’improvisation par les élèves de l’EFIT.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-14 à 20:00

Splendid St Martin 48 Rue du Fbg Saint Martin 75010 Paris 75