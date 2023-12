LES CRAPAUDS FOUS Splendid St Martin Paris, 29 décembre 2023, La Rochelle.

La comédie culte de Philippe Lellouche arrive au théâtre Comédie La Rochelle ! Jules, Tom et Antoine, amis depuis l’enfance, se retrouvent comme chaque semaine pour diner. Mais ce soir, Jules a une surprise : il a retrouvé Margaux, la fille dont ils étaient tous les trois amoureux au lycée. Et lorsque celle-ci arrive, la surprise est telle qu’ils décident de rejouer au jeu de leur adolescence : le jeu de la vérité. Avec Laurie Bordesoules, Guillaume Delanoue, Léo Ferchaud et Sylvain Gigonzac

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle