LES FOURBERIES DE SCAPIN

De Molière, Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Nomination Molières 2017 : meilleur spectacle jeune public.

Avec: Geoffrey Palisse, Constantin Balsan ou Henri Jonquères d'Oriola, Pierre Benoist ou Stéphane Valin, Patrick Clausse, Théo Dusoulié ou Clément Lefrais, Manoulia Jeanne, David Mallet, Agathe Sanchez ou Camille Roy.

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière. Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles.

du 21 octobre 2023 au 4 mai 2024
Séances à 14h00

Splendid St Martin
48 Rue du Fbg Saint Martin
75010 Paris

Tarif : 14.00 – 27.30 euros.

