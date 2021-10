Splendeurs vénitiennes Abbeville, 16 juin 2022, Abbeville.

Splendeurs vénitiennes 2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16

Abbeville Somme

Le Chœur Albert Laurent invite le Concert Spirituel Chœur et Orchestre

À plus de 30 ans, Le Concert Spirituel est aujourd’hui l’un des plus prestigieux ensembles baroques français. A l’origine de projets ambitieux et originaux depuis sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, l’ensemble s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée française avec la redécouverte et la diffusion d’œuvres rares (Bouteiller, Benevolo, Le Prince, etc.), se consacrant parallèlement à la redécouverte d’un patrimoine

lyrique injustement tombé dans l’oubli (Andromaque de Grétry, Proserpine de Lully, etc.). Le Concert Spirituel présente un programme intitulé “Splendeurs vénitiennes” autour de Vivaldi. Auteur de plus d’une quarantaine d’œuvres sacrées, contre plus de 600 œuvres concertos et opéras, le “prêtre roux”, fêté dans toute l’Europe, fut d’abord reconnu pour le versant profane de son œuvre immense. Mais Vivaldi composa de nombreux chefs d’œuvre qui le placent à la jonction du baroque finissant et du classique.

+33 3 22 24 41 28 http://www.abbeville.fr/loisirs/la-saison-culturelle.html

Guy Vivien

