Splendeurs du système solaire Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Splendeurs du système solaire Pleumeur-Bodou, 27 décembre 2021, Pleumeur-Bodou. Splendeurs du système solaire Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou

2021-12-27 – 2021-12-27 Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, tempêtes sur le soleil…. contact@planetarium-bretagne.bzh +33 2 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.bzh/ Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, tempêtes sur le soleil…. Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou lieuville Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou