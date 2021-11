La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains, Vosges SPLENDEURS DU HAUTBOIS – ENSEMBLE ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

SPLENDEURS DU HAUTBOIS – ENSEMBLE ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE La Vôge-les-Bains, 21 novembre 2021, La Vôge-les-Bains. SPLENDEURS DU HAUTBOIS – ENSEMBLE ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE Salle Marie Benoist 2 Place Docteur Leroy La Vôge-les-Bains

2021-11-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-21 17:30:00 17:30:00 Salle Marie Benoist 2 Place Docteur Leroy

La Vôge-les-Bains Vosges SPLENDEURS DU HAUTBOIS – CONCERT COMMENTÉ

Si vous croyez encore que le hautbois a un son nasillard qui ne convient qu’au

personnage du canard dans Pierre et le Loup, nul doute que ce programme

vous fera changer d’avis !

Récompensé en 2020 par une Victoire de la Musique Classique dans la catégorie

« Révélation, soliste instrumental », Gabriel Pidoux est l’un des plus brillants

solistes de sa génération. Avec la complicité des musiciens de l’Ensemble

Orchestral, il a concocté un florilège de concerti et d’airs de bravoure pour son

instrument.

Au programme : deux maîtres du concerto baroque et, en écho, deux figures

majeures de la musique anglaise. Salle Marie Benoist 2 Place Docteur Leroy La Vôge-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse Salle Marie Benoist 2 Place Docteur Leroy Ville La Vôge-les-Bains lieuville Salle Marie Benoist 2 Place Docteur Leroy La Vôge-les-Bains