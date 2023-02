Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan Pyramide du Louvre Paris Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Paris Paris Paris EUR 17 17 Du 23 novembre 2022 au 6 mars 2023, le musée du Louvre vous amène au cœur de l’Asie centrale, en Ouzbékistan.170 œuvres exceptionnelles et un formidable voyage à travers les siècles sur les Routes de la soie. +33 1 40 20 53 17 https://www.louvre.fr/ Pyramide du Louvre Musée du Louvre Paris

