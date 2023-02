SPLENDEURS de la Musique Sacrée Place d’Armes, 11 mars 2023, Belfort .

Le club Innerwheel de Belfort est heureux d’organiser le concert « Splendeurs de la musique sacrée » en partenariat avec l’ensemble ARCANES.

Ce chœur dirigé par Jean-Michel Montornès, est formé d’une vingtaine de chanteurs permanents et d’instrumentistes professionnels. Il répète à l’école nationale de musique de Belfort avec le souci de l’authenticité de l’interprétation. Un gage de qualité qui a permis à Arcanes de donner plusieurs œuvres majeures dans le cadre de festivals de grande réputation.

Au programme, le chœur proposera un voyage musical du XVIe au XXe siècle qui met à l’honneur les plus belles polyphonies sacrées. On entendra lors de ce concert des œuvres de compositeurs illustres avec en filigrane l’évolution du genre du Motet.

Au programme : JP Sweelinck, H Purcell, M.A. Charpentier, J.S. Bach, G. Fauré, A. Messagier, A. Bruckner, C. Gounod, G. Rossini, S. Barber.

Un programme pour les amateurs éclairés mais également pour les néophytes.

Ce concert, en la Cathédrale Saint Christophe de Belfort, permettra de financer des missions locales de Pluradys, association d’aide au diagnostic et à la prise en charge d’enfants présentant des troubles du neurodéveloppement (dyslexie, dyspraxie et troubles associés, troubles de déficit d’attention, trouble du spectre de l’autisme…).

Pluradys organise des évènements afin d’informer, sensibiliser et soutenir les familles par le biais de programmes d’accompagnement parental ou d’actions directement destinées aux enfants.”

