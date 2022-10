Splendeurs d’automne au Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire, 22 octobre 2022, Chaumont-sur-Loire.

Splendeurs d’automne au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Le Domaine de Chaumont-sur-Loire se pare des couleurs de l’automne, soulignées par les derniers rayons de soleil, avec des créations végétales inédites réalisées par les jardiniers du Domaine. Au détour des allées, le visiteur découvre ainsi des décors floraux et des cucurbitacées extraordinaires, formes et couleurs rivalisant de fantaisie. Chaque jour de 10h à 12h et de 14h à 17h, des ateliers de création sont proposés aux enfants de 5 à 13 ans. A l’aide de matériaux naturels ou précieux, ils peuvent selon leur âge réaliser de mini « attrape-graines », chimères et mini kokedamas.

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire se pare d’habits de fêtes et propose à tous ceux qui le souhaitent, visites, promenades et découvertes de végétaux rares. L’on peut, entre autres, découvrir des tableaux végétaux crées pour l’occasion à la base de feuillages et de légumes.

+33 2 54 20 99 22

© Eric Sander (ericsander.com)

