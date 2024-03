Splendeur du chant sacré Eglise Sainte-Chantal Dijon, dimanche 7 avril 2024.

Le programme comprend des œuvres composées par les trois grandes figures de l’histoire de la musique des 17ème et 18ème siècles Antonio Vivaldi pour le Magnificat, Jean-Sébastien Bach et la Cantate BWV 61, Wolfgang Amadeus Mozart pour trois oeuvres telles que la Missa brevis KV 65, les Motets Benedictus sit Deus et Jubilate Deo KV 117, et l’ Ave verum KV 618. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 05:00:00

fin : 2024-04-07 23:00:00

Eglise Sainte-Chantal 16 Avenue Gustave Eiffel

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté icietailleurs21@yahoo.fr

