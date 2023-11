Splendeur de la soie et du bambou – Musique chinoise Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Splendeur de la soie et du bambou – Musique chinoise Théâtre Mandapa Paris, 26 novembre 2023, Paris. Le dimanche 26 novembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

Avec ce beau programme, le trio « Trésors de Chine » se fait l’interprète de la musique des anciennes dynasties chinoises, de la musique des lettrés au folklorique régional, du lyrique au grandiose, Li Yan, virtuose chinoise et professeur de erhu (二胡 violon à deux cordes) est née à Jinan en Chine. Diplômée du Conservatoire national supérieur de Tianjin, elle se perfectionne sous la direction des célèbres maîtres Song Guo-sheng. Rao Ying a suivi l’enseignement de plusieurs grands maîtres de guzheng (古筝cithare chinoise). Diplômée du Conservatoire national supérieur de Wuhan et du Conservatoire Marcel Dadi en Chant lyrique. LIU Ruoyu est né à Xuzhou en Chine, Il développe un vif intérêt pour le dizi (笛子 flûte bambou) dès son enfance, puis il a étudié avec le maitre Zhang Weiliang. En 2019, il reçoit le premier prix du concours des instruments traditionnels organisés par l’Association des musiciens chinois. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/splendeur-de-la-soie-et-du-bambou-musique-chinoise

