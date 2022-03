« Spleen Duo » Fécamp, 19 mars 2022, Fécamp.

« Spleen Duo » Art en Sort 17 Rue des Galeries Fécamp

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-19 Art en Sort 17 Rue des Galeries

Fécamp Seine-Maritime

Dans le cadre du Printemps des poètes, concert avec Art en Sort. Tout un monde, un univers. Des vies, des visages. Images au rendez-vous : la mer qui se barre un soir, Dieu qui a le blues, un Johnny, séducteur en déroute, et The Survivor, toujours plus fort que Dark Vador ! Même si, parfois, c’est sur le fil, c’est fragile, ça oscille… Ce kaléidoscope poétique et humain arpège l’idée d’une existence sur le fil, fragile, éphémère. Poésie vivace et musique ad hoc : Hervé Gissot ‒ textes, voix ‒, Christophe Bunel ‒ compositions, chant‒, et une guitare vert pomme. Les trois font la paire. « Que ceux qui le veulent me suivent, loco, je suis la loco… émotive ! » C’est le slogan du moment… Avec la prétention de changer la houille en or ! Bref, mots, notes, accord, résonances. Proximité, ombres et lumières, senti, mental… Ici, on parlera de chansons sans fraises ! Tout un programme !

Le Samedi 19 Mars à 16h

Le Loc Art en Sort : 17 Rue des Galeries – 76400 FÉCAMP

Gratuit sur réservation

Contact : www.artensort.com

+33 7 68 83 03 27

