Spitzbùb Festival

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-09

EUR Avec le musicien Nicolas Fischer, Laurent Olivier, le patron du Garçon Pointu, a décidé de passer cet été l’étape suivante, en proposant le Spitzbùb Festival, qui réunira six groupes locaux.

Le vendredi vous retrouverez le duo acoustique Ephémère, le groupe de reprises rock des seventies Rock Traffic et enfin Schnàpps et son rock alsacien. Le samedi, cela sera au tour du duo Fabyen et Mathilde Quartucci et ses standards français et internationaux, le blues rock du Flo Bauer Trio et les reprises pop rock du groupe Switch de vous faire chanter et danser.

Grillades sur place

Avec le musicien Nicolas Fischer, Laurent Olivier, le patron du Garçon Pointu, a décidé de passer cet été l’étape suivante, en proposant les 8 et 9 juillet le Spitzbùb Festival, qui réunira six groupes locaux (Ephémère, Rock Traffic, Schnàpps, Fabyen et Mathilde Quartucci, Flo Bauer Trio et Switch).

