SPIT IN MY FACE Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, mardi 13 février 2024.

Du mardi 13 février 2024 au jeudi 15 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Tarifs : 17€/15€ TR

« Je veux me rouler dans la boue avec toi, lui, et tous les autres »

Dans Spit In My Face, Pierre est en couple libre et polyamoureux avec Adam et défend le rejet de la monogamie. Entre sexe, sentiments, excitations, frustrations et peines, la théorie a parfois du mal à coller avec la réalité.

Sexy et sensuel, sensible et sentimental, Spit In My Face explore les thèmes de la sexualité, du consentement, du genre ainsi que la lutte entre les conventions sociales et la révolution de mœurs.



Par et avec Matthias Moret

Les 13, 14 & 15 février 2024 à 19h

Durée : 1H00



Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/spit-in-my-face-follow-up/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/336403/evt.htm

© DR Spit in my Face de Matthias Moret, les 13, 14 & 15 février 2024 à 19h au Centre Paris Anim’ Espace Beaujon