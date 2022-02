SPIRITUS FONKTUS La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SPIRITUS FONKTUS La caverne Jazz, 4 mars 2022, Marseille. SPIRITUS FONKTUS

La caverne Jazz, le vendredi 4 mars à 20:45

Le SPIRITUS FONKTUS en concert à la CAVERNE JAZZ avec des invités surprise !! [https://www.facebook.com/spiritusfonktus](https://www.facebook.com/spiritusfonktus) Let’s GrooOOOoove 19h – ouverture des portes, apéro, restauration (de qualité !) 21h15 – concert Réservation vivement conseillée au 07 54 23 05 43 ♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:45:00 2022-03-04T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SPIRITUS FONKTUS La caverne Jazz 2022-03-04 was last modified: by SPIRITUS FONKTUS La caverne Jazz La caverne Jazz 4 mars 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône