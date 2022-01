SPIRITUS FONKTUS imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

imfp, le mercredi 26 janvier à 20:00

20h Première partie – Atelier Bastien ROBLOT (Musiques Actuelles Amplifiées) Tristan Chusseau : Batterie Enzo Scarpa : Basse Cyprien Allègre : Guitare Mathis Lakermance : Guitare Théo Maillé : Chant Vanya Camossi : Chant Caroline Sok : Chant * * * 21h Spiritus Fonktus Spiritus Fonktus présente son premier album, un voyage dans un univers électrique au travers de compositions intenses. Sur une rythmique emmenée par deux batteurs, les voix cohabitent avec des parties instrumentales riches, développées au fil des thèmes, des improvisations, des tournes ou des ambiances, dans un son à la fois subtil et puissant. On y retrouve des accents funk, soul, pop, jazz, rock, afrobeat, électro… Un groupe créatif au service d’une musique énergique toujours fidèle à son inspiration première, le groove. David Guttierez : Guitares / Chant Lead / Compositions Sam Favreau : Basse / Chant / Compositions Fabien Ottones : Claviers / Chant Philippe Jardin : Batterie / Chant Cédrick Bec : Batterie / Samples

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants Imfp et les – de 12 ans

♫♫♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

