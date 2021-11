Spiritualized @ la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 19h30 à 22h

payant

Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space ! Spiritualized en concert à la Gaîté Lyrique !

Spiritualized, groupe mené par le compositeur et producteur Jason Pierce alias J. Spaceman, distille depuis 1990 une musique que la presse anglophone qualifie de « space rock ». Basée sur le mélange audacieux de structures mélodiques simples et répétitives, de murs du son post-rock que met en valeur une production soignée, l’oeuvre constitué par Spiritualized est exemplaire… Le groupe vient d’annoncer la sortie de « Everything Was Beautiful », son nouvel album à paraître le 25 février 2022 !

Né d’une scission du groupe Spacemen 3, Spiritualized se forme en 1990 dans la ville de Rugby au coeur de l’Angleterre, autour de Jason Pierce, auteur-compositeur, producteur et leader du groupe depuis le début de l’aventure.

Influencé par le Velvet Underground, La Monte Young et Steve Reich, Spiritualized a trouvé un terrain d’entente entre minimalisme et riches symphonies. Bien que propulsées par des motifs simples et répétitifs, leurs chansons s’épanouissent simultanément en panoramas sonores riches inspirés par les studios de Phil Spector et Brian Wilson. Leur nom même reconnaît l’existence d’autres forces, ce qui se reflète dans leur affinité envers le gospel et la musique soul, ainsi que pour les mantras et les hymnes dévotionnels.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Contact : La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/evenement/spiritualized https://www.facebook.com/events/374362364385014

