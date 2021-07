Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire, Usson-en-Forez Spirit l’indomptable – ciné jeune public Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Spirit l’indomptable – ciné jeune public Usson-en-Forez, 11 août 2021, Usson-en-Forez. Spirit l’indomptable – ciné jeune public 2021-08-11 – 2021-08-11 Cinéma Le Quai des Arts Avenue de la gare

Usson-en-Forez Loire EUR SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration. dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Usson-en-Forez Autres Lieu Usson-en-Forez Adresse Cinéma Le Quai des Arts Avenue de la gare Ville Usson-en-Forez lieuville 45.38987#3.94702