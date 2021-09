Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret SPIRIT Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

SPIRIT Cinéma Le Dunois Beaugency, 29 septembre 2021, Beaugency. SPIRIT

du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

À PARTIR DE 6 ANS SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration. 1h 27min / Animation, Aventure, Famille De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. Par Aury Wallington, Kristin Hahn Avec Isabela Merced, Marsai Martin, Mckenna Grace Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T16:00:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency