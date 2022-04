Spirit Bomb Salon-de-Provence, 27 avril 2022, Salon-de-Provence.

Spirit Bomb Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-04-27 20:00:00 – 2022-04-27 23:00:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

20h Première Partie – Atelier Jean-Luc GRANIER (Musiques Actuelles Amplifiées)

Elias Borg : batterie

Maxime Dupont : basse

Benjamin Markarian : piano

Mathieu Santaniello : guitare

Kiya Martini : guitare

Anaïs Matt : accordéon

Luana Pelen : chant



21h Spirit Bomb c’est du rock analogique, un univers visuel dingue, et une question simple: comment qu’on fait pour sauver le monde ?

Spirit Bomb présente son 1er album « Tight », un titre qui évoque l’urgence, la tension, mais aussi la relation et l’imbrication des gens et de leur époque, de leur univers.

Un album rock, teinté d’influences multiples telles que le hip-hop, le metal ou encore le blues. Capables de mélanger tous les genres dans une même marmite en un claquement de doigt, les Spirit Bomb sont sales comme images et c’est ça qui est bon !”



Arnaud Duquesne : Guitares

Florentin Alcelay : Basse

Valérian Caetano : Chant

Zé Réminouch : Batterie

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

