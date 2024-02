SPIRALE, spectacle de danse de la compagnie Dance’n Co salle de l’odyssée Orvault, samedi 13 avril 2024.

SPIRALE, spectacle de danse de la compagnie Dance’n Co salle de l’odyssée Orvault Samedi 13 avril, 20h30

Début : 2024-04-13 20:30

Fin : 2024-04-13 23:00

La compagnie Dance’n Co vous emmène dans son univers fou et poétique. Cette 17ème création de la compagnie sera le résultat de deux années de travail avec 12 danseurs amateurs. Samedi 13 avril, 20h30 1

https://www.dnc44.fr

Un spectacle pour 12 danseuses en quatre tableaux, Dance’n Co vous emmène dans son univers fou et poétique.

Source d’énergie et de création, la spirale est fascinante.

Elle évoque la permanence dans le changement, l’équilibre dans le mouvement.

Faire un pas de côté pour échapper à la boucle et laisser la spirale nous emporter.

Avance, Recommence et Danse.

Cette 17ème création de la compagnie Dance’n co sera le résultat de deux années de travail avec 12 danseurs amateurs.

Détail des horaires:

– ouverture des portes à 19h30 – accès au bar (boissons, café, …) et vente de billets

– entrée dans la salle à partir de 20h (placement libre)

– début du spectacle à 20h30 – passé cet horaire, l’organisation se réserve le droit de modifier votre placement pour ne pas gêner le bon déroulement du spectacle.

salle de l’odyssée le bois cesbron 44700 Orvault Le Petit Chantilly Orvault 44700 Loire-Atlantique