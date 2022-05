Spipoll : Suivi photographique des insectes pollinisateurs, 21 mai 2022, .

Spipoll : Suivi photographique des insectes pollinisateurs

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Suivi photographique des insectes pollinisateurs (spipoll) est un projet de sciences participatives initié par le Museum National d’Histoire Naturelle et l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). nIl s’adresse à tous et a pour but d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est-à-dire les interactions complexes entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. nSi vous aimez faire de la photographie, observer la nature, découvrir et apprendre et vous faire de nouveaux amis, attention vous risquez de devenir addict au SPIPOLL !

