SPINABIFIDA / TECHNOPOLICE / SABLE SORCIERE

L'intermediaire, le jeudi 29 juillet à 20:00

L’intermediaire, le jeudi 29 juillet à 20:00

> SPINABIFIDA (Grunge / Garage) À l’instar d’une chauve-souris ayant survécu à Ozzy Osborne c’est dans les caves humides d’Aix-en-Provence que Spinabifida est né. Allant chercher le rock à sa forme la plus brute, le groupe évolue dans un univers aux multiples influences telles que le blues des champs de cotons ou le grunge garage des années 90. >TECHNOPOLICE (Punk Indé) Nouveau band Marseillais à peine sorti de son emballage, Technopolice c’est 4 gars qui ont digéré le punk en y incorporant la douceur de leur jeune âge, il y en aura pour tout le monde. >SABLE SORCIERE (Post Punk) One man band influencé par la scène post punk et shoegaze. Visuel : Victor Hassen / Fuzzy Things ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T23:59:00

