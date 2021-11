Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille SPINABIFIDA Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SPINABIFIDA (Ugly Pop – Aix-En-Provence) A l’instar d’une chauve souris ayant survécu à Ozzy Osbourne, c’est dans les caves humides d’Aix en Provence que SPINABIFIDA est né. Allant chercher le Rock sous sa forme la plus brute, le groupe évolue dans un univers nineties grunge au mélodies variées. Actif sur la scène Française depuis 2015, le groupe s’exporte en Russie, Irlande et Belgique pour quelques tours et sort 3EP sur ganache records Marseille. Premier album à paraître début 2022. Les 3 influences: Fidlar, Slaves, Nirvana [https://www.deezer.com/fr/album/206876372](https://www.deezer.com/fr/album/206876372) [https://www.youtube.com/watch?v=ca_84F77APU](https://www.youtube.com/watch?v=ca_84F77APU)… [https://www.facebook.com/spinabifidamusic](https://www.facebook.com/spinabifidamusic)

Prix libre / Adhésion annuelle 3€ / Adhésion 1 soirée 1€

♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T22:00:00

