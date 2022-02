Spinabifida / Joy blasters / Confetti Malaise l’Humus La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 25 février à 20:30

Vendredi 25 février l’asso RDB est fière de vous présenter : • Spinabifida (grunge / garage rock, Aix en pce) • Joy Blasters (punk rock / indie, Marseille) • Confetti Malaise (new wave / post punk Marseille) ► PAF : 3/5€ ► Pass sanitaire obligatoire ► Ouverture des portes : 20h30 ► Début du concert : 21h00

l'Humus 45 chemin du grand Jas, 13580 La Fare les Oliviers La Fare-les-Oliviers

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:59:00

