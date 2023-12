Spike Hellis L’international Paris, 23 février 2024, Paris.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 13 EUR

Persona Grata présente :

Le duo électronique Spike Hellis, basé à Los Angeles, est composé de Cortland Gibson et Lainey. Ils ont auto-publié leur premier album éponyme en avril 2022, sous leur label Over-Pop.

Depuis la fin de l’album, Spike Hellis a pris la route sans aucune hésitation, réalisant deux tournées complètes aux États-Unis et une poignée de petites tournées en l’espace d’un an. Ils se sont produits en bonne compagnie avec d’autres artistes et amis tels que ADULT., Kontravoid, Choir Boy, Soft Kill, Portrayal of Guilt, Plack Blague, Pixel Grip, Twin Tribes et bien d’autres. Ils ont également été invités à jouer dans des festivals tels que Cold Waves, Substance, Sanctum, Sound and Fury, Verboden et Vampire’s Ball.

Spike Hellis (S/T) a été créé avec l’intention de provoquer des secousses. Faisant exploser leurs sombres perspectives et répandant leur évangile de désenchantement et de sarcasme, ils annoncent leur arrivée.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/70PfqHCZS https://fb.me/e/70PfqHCZS https://dice.fm/partner/persona-grata/event/oa88g-spike-hellis-23rd-feb-linternational-paris-tickets

