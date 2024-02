Spike Hellis en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Pour les fans de… Boy Harsher, Qual & Virgin Prunes

Suite à la fermeture de l’International pour travaux, la soirée est déplacée au Supersonic Club.

Retrouvez le communiqué de L’Inter ici

https://shorturl.at/cjnrs

SPIKE HELLIS

(FR)

Le duo électronique Spike Hellis, basé à Los Angeles, est composé de Cortland Gibson et Lainey. Ils ont auto-publié leur premier album éponyme en avril 2022, sous leur label Over-Pop.

Depuis la fin de l’album, Spike Hellis a pris la route sans aucune hésitation, réalisant deux tournées complètes aux États-Unis et une poignée de petites tournées en l’espace d’un an. Ils se sont produits en bonne compagnie avec d’autres artistes et amis tels que ADULT., Kontravoid, Choir Boy, Soft Kill, Portrayal of Guilt, Plack Blague, Pixel Grip, Twin Tribes et bien d’autres. Ils ont également été invités à jouer dans des festivals tels que Cold Waves, Substance, Sanctum, Sound and Fury, Verboden et Vampire’s Ball.

Spike Hellis (S/T) a été créé avec l’intention de provoquer des secousses. Faisant exploser leurs sombres perspectives et répandant leur évangile de désenchantement et de sarcasme, ils annoncent leur arrivée.

(EN)

Los Angeles based electronic duo Spike Hellis comprises of Cortland Gibson and Lainey, who got their start on Halloween of 2019. They self-released their first full-length, self-titled album in April 2022, under their imprint Over-Pop.

Since finishing the album, Spike Hellis has hit the road hard with zero hesitation—completing two full US tours and a handful of smaller runs within the span of one year. They’ve performed in good company with fellow artists and friends such as ADULT., Kontravoid, Choir Boy, Soft Kill, Portrayal of Guilt, Plack Blague, Pixel Grip, Twin Tribes and many others. They have also been invited to play at festivals including Cold Waves, Substance, Sanctum, Sound and Fury, Verboden and Vampire’s Ball.

Blasting their bleak outlook and spreading their gospel of disenchantment and sarcasm, Spike Hellis announces their arrival.

———————————

Vendredi 23 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3ffr42xBm https://fb.me/e/3ffr42xBm

Spike Hellis en concert au Supersonic (Free entry)