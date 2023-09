Spielmann x Freddie Phan Les Disquaires Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Le mardi 03 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

5€

Les mardis et mercredis : c’est la Nouvelle Scène des Disquaires.

Ce mardi en co-plateau : Spielmann x Freddie Pham !

1 entrée à 5 € pour voir deux groupes en live !

FREDDIE PHAN

Freddie Phan est un parisien nonchalant qui refuse l’ordinaire. Il est créateur de chansons depuis toujours. En parallèle de son métier de réalisateur, il cultive en secret un univers poétique et sonore singulier.

De sa mère vietnamienne, il a gardé l’exotisme de ses années vinyle et par son père américanophile les ondes sensuelles des musiques easy listening. Des séjours réguliers à New-York lui font découvrir l’éclat de la culture pop, de la soul. Bricoleur de sons et multi-instrumentiste il s’amuse à inventer des chansons désabusées et lucides sur les choses du quotidien. Car il n’a pas oublié sa passion pour la chanson française au verbe châtié et à l’élocution soignée.

Ses thèmes favoris, la mélancolie heureuse, les amours fantasmés, les illusions perdues, la vie de bureau… sont toujours traités avec fugacité et légèreté. Une vie anonyme de quête créative se dévoile aujourd’hui.

SPIELMANN

Spielmann se méfie des histoires trop simples : les héros ont toujours un défaut, les grands sentiments dissimulent toujours un doute, les danses cachent toujours un bras de fer.

Mélangeant jazz, R&B et rythmes latins, Spielmann chante l’espace qui joint le désir à l’amertume, la frontière entre l’amour sincère et la mauvaise foi, et le sens caché des sports de raquette.

Officiant à la guitare, Spielmann est entouré d’une équipe d’assassins composée de Naomi Guetta au clavier, Alan Morelli à la basse et Titouan Vandenborght à la batterie.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Spielmann x Freddie Phan