Spider Zed Marseille 11e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Spider Zed L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel Marseille 11e Arrondissement

2022-03-12 – 2022-03-12 L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

15 17 Après avoir fait ses armes au sein du High Five Crew, Spider Zed sort 4 EP entre 2017 et 2019 comptabilisant plus de 45 millions de streams sur Spotify.



Auteur-compositeur, il confirme l’engouement autour de lui avec la réussite de son premier album « Jeune intermittent » sorti à la fin de l’année 2020.

Le projet de 14 titres inclut notamment des collaborations avec le YouTubeur québécois Thomas Gauthier ainsi que les rappeurs Bigflo & Oli.



Spider Zed se fait l’artisan d’une poésie du quotidien tristement amusante et se refuse à toute tentative d’embellir la réalité. Ses morceaux, parfois loufoques d’un premier abord, révèlent souvent un spleen véritable et traduisent dans la plupart des cas une volonté d’aller à contre-courant des codes traditionnellement véhiculés par l’industrie du divertissement.

Son retour est annoncé pour le 15 septembre 2021 avec la sortie d’un nouveau morceau : Avance rapide.



Ce titre est le premier single de son nouvel EP « Comme un lundi » prévu en parallèle avec sa tournée pour la fin de l’année 2021.

Spider Zed se fait l’artisan d’une poésie du quotidien tristement amusante et se refuse à toute tentative d’embellir la réalité.

http://www.l-affranchi.com/programmation

Après avoir fait ses armes au sein du High Five Crew, Spider Zed sort 4 EP entre 2017 et 2019 comptabilisant plus de 45 millions de streams sur Spotify.



Auteur-compositeur, il confirme l’engouement autour de lui avec la réussite de son premier album « Jeune intermittent » sorti à la fin de l’année 2020.

Le projet de 14 titres inclut notamment des collaborations avec le YouTubeur québécois Thomas Gauthier ainsi que les rappeurs Bigflo & Oli.



Spider Zed se fait l’artisan d’une poésie du quotidien tristement amusante et se refuse à toute tentative d’embellir la réalité. Ses morceaux, parfois loufoques d’un premier abord, révèlent souvent un spleen véritable et traduisent dans la plupart des cas une volonté d’aller à contre-courant des codes traditionnellement véhiculés par l’industrie du divertissement.

Son retour est annoncé pour le 15 septembre 2021 avec la sortie d’un nouveau morceau : Avance rapide.



Ce titre est le premier single de son nouvel EP « Comme un lundi » prévu en parallèle avec sa tournée pour la fin de l’année 2021.

L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-19 par