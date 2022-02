SPIDER ZED l’affranchi, 12 mars 2022, Marseille.

SPIDER ZED

l’affranchi, le samedi 12 mars à 20:30

BILLETTERIE** : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Après avoir fait ses armes au sein du High Five Crew, SPIDER ZED sort 4 EP entre 2017 et 2019 comptabilisant plus de 45 millions de streams sur Spotify. Auteur-compositeur, il confirme l’engouement autour de lui avec la réussite de son premier album Jeune intermittent sorti à la fin de l’année 2020. Le projet de 14 titres inclut notamment des collaborations avec le YouTubeur québécois Thomas Gauthier ainsi que les rappeurs Bigflo & Oli. Ce morceau, intitulé C’est pas bien cumule aujourd’hui 4 millions de vues sur YouTube et plus de 20 mille videos sur TikTok. SPIDER ZED se fait l’artisan d’une poésie du quotidien tristement amusante et se refuse à toute tentative d’embellir la réalité. Ses morceaux, parfois loufoques d’un premier abord, révèlent souvent un spleen véritable et traduisent dans la plupart des cas une volonté d’aller à contre-courant des codes traditionnellement véhiculés par l’industrie du divertissement. Son retour est annoncé pour le 15 septembre 2021 avec la sortie d’un nouveau morceau : Avance rapide. Ce titre est le premier single de son nouvel EP Comme un lundi prévu en parallèle avec sa tournée pour la fin de l’année 2021. *Attention: Les personnes n’ayant pas la carte d’adhésion à l’Affranchi 2022 devront s’acquitter de 2€ en plus sur place ** Accès uniquement sur présentation d’un pass vaccinal valide.

