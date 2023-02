Spider Zed BLONDE VENUS BORDEAUX Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Spider Zed BLONDE VENUS, 8 avril 2023, BORDEAUX. Spider Zed BLONDE VENUS. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. « Pas très bavard mais rien à redire » C’est le seul avis laissé sur mon profil BlaBlaCar après un covoiturage au Parc Astérix en 2017.J’aurais jamais pensé qu’un inconnu à qui j’ai si peu parlé me comprendrait mieux que tous les membres de ma famille. Dans mon prochain album Club de cœur, je parle beaucoup de mes proches. Je trouve qu’il y a un parallèle marrant entre ta famille et l’équipe que tu supportes.Tu ne choisis pas, souvent ça te rend triste, parfois ça te rend heureux mais dans tous les cas tu l’aimes et tu peux pas l’abandonner. Spider Zed Votre billet est ici BLONDE VENUS BORDEAUX Esplanade du Pertuis – Cours Henri Brunet Gironde « Pas très bavard mais rien à redire » C’est le seul avis laissé sur mon profil BlaBlaCar après un covoiturage au Parc Astérix en 2017.

J’aurais jamais pensé qu’un inconnu à qui j’ai si peu parlé me comprendrait mieux que tous les membres de ma famille. Dans mon prochain album Club de cœur, je parle beaucoup de mes proches. Je trouve qu’il y a un parallèle marrant entre ta famille et l’équipe que tu supportes.

Tu ne choisis pas, souvent ça te rend triste, parfois ça te rend heureux mais dans tous les cas tu l’aimes et tu peux pas l’abandonner. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu BLONDE VENUS Adresse Esplanade du Pertuis - Cours Henri Brunet Ville BORDEAUX Tarif 22.0-22.0 lieuville BLONDE VENUS BORDEAUX Departement Gironde

BLONDE VENUS BORDEAUX Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Spider Zed BLONDE VENUS 2023-04-08 was last modified: by Spider Zed BLONDE VENUS BLONDE VENUS 8 avril 2023 Blonde Vénus Bordeaux

BORDEAUX Gironde