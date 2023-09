Spider-Man: Into the Spider-Verse en ciné-concert La Seine Musicale Boulogne-Billancourt, 14 octobre 2023, Boulogne-Billancourt.

Le samedi 14 octobre 2023

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

A partir de 40€

Pour la toute première fois, Spider-Man: Into the Spider-Verse, le film d’animation primé aux Oscars, débarque en France en ciné-concert ! Une expérience à vivre en live samedi 14 octobre 2023 à La Seine Musicale.

Ce chef d’œuvre du genre sera diffusé sur un écran géant HD en version originale sous-titrée en français. La bande-son du film sera jouée en parfaite synchronisation par un orchestre live composé de 13 musiciens et un DJ pour l’électro.

Après une première magistrale au Kings Theatre de New-York en mars dernier, Spider-Man: Into the Spider-Verse sera en tournée en Angleterre, avec un passage pour une date unique en France à Paris.

Une expérience inédite vivement saluée par un public unanime (« J’ai d’autant plus aimé le film avec cet orchestre live incroyable ! ») et magnifié par la fusion d’éléments orchestraux, d’électro et d’un DJ jouant en direct la musique originale ainsi que la bande-son.

Produit par Sony Pictures Animation, dirigé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, écrit par ce dernier et Phil Lord, le film raconte l’histoire du jeune New-Yorkais Miles Morales et de l’infinité du Spider-Verse, où plus d’un peut porter le masque…

La musique du film est signée Daniel Pemberton, compositeur multi-nommé aux Golden Globes et récompensé aux Emmy Awards, notamment pour ses créations sur Ocean’s 8, Enola Holmes, Steve Jobs ou encore The Bad Guys. Post Malone, Lil Wayne, Jaden Smith et Nicki Minaj apportent la touche hip-hop à cette BO déjà exceptionnelle.

La Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts/spider-man-into-the-spider-verse-cine-concert/ https://billetterie.laseinemusicale.com/fr/product/2247/grande_seine_/spider_man_into_the_spider_verse

©DR Spiderverse Marvel