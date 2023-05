FÊTE DE LA MUSIQUE 71 Rue De Chassors, 21 juin 2023, Spicheren.

Fête de la musique sur le parvis de la salle polyvalente. Buvette et restauration sur place. Renseignements en mairie au 03.87.85.31.01.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

71 Rue De Chassors

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



Music festival on the square of the multipurpose hall. Refreshments and food on the spot. Information in the town hall at 03.87.85.31.01.

Festival de música en la plaza, frente a la sala polivalente. Refrescos y comida in situ. Información en el ayuntamiento: 03.87.85.31.01.

Fête de la musique auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle. Getränke und Speisen vor Ort. Informationen im Rathaus unter 03.87.85.31.01.

