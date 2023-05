SORTIE DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES À LA KREUTZECK La Réserve de la Kreutzeck, 4 juin 2023, Spicheren.

Organisée par le CPN Les Faucons de Spicheren. A la découverte des orchidées de la Réserve Naturelle de la Kreutzeck. Animation gratuite. Bonnes chaussures et habits en fonction de la météo recommandés. Inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. Places limitées à 15 personnes. Plus d’infos au 06 60 19 07 59.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

La Réserve de la Kreutzeck rue des mésanges

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



Organized by the CPN Les Faucons de Spicheren. Discovering the orchids of the Nature Reserve of Kreutzeck. Free animation. Good shoes and clothes according to the weather recommended. Registration at the Tourist Office of the Pays de Forbach. Places are limited to 15 people. More information at 06 60 19 07 59.

Organizado por el CPN Les Faucons de Spicheren. Descubrir las orquídeas de la Reserva Natural de Kreutzeck. Animación gratuita. Se recomienda llevar buen calzado y ropa acorde con el tiempo. Inscripción en la Oficina de Turismo del Pays de Forbach. Plazas limitadas a 15 personas. Más información en el 06 60 19 07 59.

Organisiert von der CPN Les Faucons de Spicheren. Auf Entdeckungsreise zu den Orchideen des Naturschutzgebiets Kreutzeck. Die Animation ist kostenlos. Gutes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung empfohlen. Anmeldung im Office de Tourisme du Pays de Forbach. Plätze auf 15 Personen begrenzt. Weitere Informationen unter 06 60 19 07 59.

Mise à jour le 2023-05-12 par FORBACH TOURISME