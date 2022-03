Spice Up – L’événement qui libère tes idées ! Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui sur inscription : www.eventbrite.fr Proposé par Mash Up et le Pépite des Pays de la Loire. Que vous ayez un projet déjà bien construit ou une juste une idée en tête, soyez acteur et actrice du monde de demain et venez vous inspirer, partager et réseauter.Cible : 18-29 ans (étudiants, jeunes diplômés) Au programme de cette 1ère édition :13h30/18h : Tu as déjà lancé un projet ?Concours de pitchs, tables rondes à la Halle 6 Ouest (Nantes Université):- Interview de Jean-Pierre Nadir (Qvema – M6)- Intervention d’Edouard Dumortier- Témoignage inspirant… 18h/22h – Une idée de project à creuser ?Ateliers, conférences, apéro et dj set à la Cantine Numérique :- Être entreprenant aujourd’hui- Comment se lancer ?- Serious Game entrepreneuriat- Pourquoi lancer un projet pendant ses études est la meilleure idée de sa vie ? Comment le gérer ?… Halle 6 Ouest adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

