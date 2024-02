Spi Ouest-France BPGO 2024 La Trinité-sur-Mer, jeudi 28 mars 2024.

Spi Ouest-France BPGO 2024 La Trinité-sur-Mer

Le Spi demeure une institution et le plus grand rassemblement de voiliers de régate en France. Il réunira pour sa 46ème édition, plus de 400 équipages sur monotypes, Sportboats, Mini 6,50, multicoques, croiseurs habitables IRC et Osiris, et nouveauté 2024, un rond dédié handi-voile.

Des courses à ne pas manquer et un spectacle incroyable, la Baie de Quiberon sera en fête… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 08:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Cours des Quais

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne accueil@snt-voile.org

