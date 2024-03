SPHERES / BOB SALIBA / KVÅRK Le Molotov Marseille, jeudi 16 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T00:30:00+02:00

SPHERES :

Fondé en Décembre 2017 par le chanteur, guitariste et compositeur Jonathan Lino, Jesse Haddad à la batterie, Clémence Santé à la basse et Marco Walczak à la guitare, SPHERES revient sur le devant de la scène pour vous faire découvrir son nouvel album : Helios. Le groupe a fait sold out à L’International, à Paris, pour sa Release party et lors de sa tournée il s’est produit, entre autres, au Hellfest Off et au Ready For Prog. Ils ont ouvert pour des groupes tels que Threshold, Freak Kitchen, Hangman’s Chair…Cet été ils sont programmé au Malmöfestivalen en Suède lors d’une tournée Européen comprenant une série de date en Belgique, Allemagne, Danemark, Suède et leur terre natale la France.

Si l’invitation au voyage spirituel et la dystopie semblent être les dimensions principales de la musique de SPHERES, ce qui saute aux yeux (enfin, aux oreilles), c’est la multitude de contrastes et de textures qui l’habitent : des riffs acérés aux mélodies planantes, du chant clair au growl en passant par le scream, des ambiances oscillant entre rêve et frénésie… tout est fait pour bousculer le spectateur et l’inviter à prendre part au voyage.Voici une nouvelle captation Live : https://youtu.be/–oXvBR19ZI?si=7Eke3e0xtb5szrI7Link Tree ( Spotify , Youtube, Facebook , Insta…..) : https://linkr.bio/spheresbandVous trouverez leurs dates de concerts passés et à venir , Press Book , liens… sur leur site : https://bandspheres.wixsite.com/spheres

BOB SALIBA :

BOB SALIBA est le tout nouveau groupe composé du guitariste, chanteur, compositeur et producteur, Bob SALIBA. Son style musical évolue entre le power mélodique, le Hard Rock FM et le Folk Prog, avec plusieurs éléments exotiques issus de la musique folk celtique, hispanique ou orientale. Bob est un musicien actif et membre de groupes tels que KingCrown avec les anciens membres de Nightmare Jo & David Amore (le dernier album « Wake up Call » est sorti en 2022 sur ROAR, le clip vidéo du single a atteint 67k vues en 3 mois et le groupe a même joué dans le programme du célèbre animateur français Jacky sur IDF1 TV début 2022) ; Galderia (les derniers albums « Return of the Cosmic Men » et « Endless Horizon » sont sortis sur Massacre Records en 2017 et en 2022 respectivement. Atteignant plus de 90k vues sur youtube) ; Rubicon en Russie (dernier album sorti en 2021 sur Rock City Music, monde et Fono Music, Russie) et Daemons Vault au Brésil (album en cours de réalisation, engagé par John Macaluso comme chanteur principal). Bob a également été un musicien local très actif dans sa zone géographique et dans différents groupes et styles de musique allant du heavy rock au métal pur : dans Stonecast (en tant que guitariste et principal compositeur, 2 albums sortis en 2013 et 2019 sur Pitch Black Records) ; dans Debackliner (en tant que chanteur principal, album sorti en 2016 sur Pitch Black Records) ; Bob Oliver Lee (album sorti en 2016 sur Underground Symphony) ; Quiet Human (album sorti en 2016 sur Delta Mekong) ; Ninmah… Bob a commencé son voyage musical avec son amie, la chanteuse française power pop Alix Schmidt, dès 2008 (M6 Live, Filles TV…) avant qu’elle ne se retourne vers sa carrière d’actrice au théâtre et à la télévision française. Bob s’est également construit une solide expérience live à travers l’Europe au cours de ces 10 dernières années, en assurant la première partie d’artistes tels que Ripper Owens, le festival Sonisphere, Circle II Circle de Zak Stevens, Nightmare, Now or Never, Secret Sphere, Blaze Bayley, Blackoustic de Timo Kotipelto & Jani Liimatainen et sa tournée avec Therion/Imperial Age/Null Positiv. Il a également chanté pour la clinique de John Macaluso (Ark, Yngwie Malmsteen, Jennifer Batten…) à Marseille en 2016, cette rencontre donnera lieu à cette collaboration actuelle (et d’autres). Considéré à la base comme un projet studio avec des musiciens invités confirmés, une nouvelle équipe a également rejoint BOB SALIBA pour construire un combo live et promouvoir l’album à venir sur scène. Le groupe a déjà donné son premier concert en première partie du légendaire groupe anglais FM en mai 2022. Le groupe a reçu un retour très positif du public et la salle était déjà pleine pour cette première partie.

KVÅRK :

KVÅRK est un groupe de Metal/Prog/Rock instrumental composé de quatre musiciens de la région marseillaise, dont le style oscille entre Rock Progressif et Metal puissant, marqué d’influences telles que Tool, Mastodon, Atheist ou encore Meshuggah… A l’origine du projet en 2019, Eric et Christophe, deux amis depuis le lycée, guitaristes de leur état, qui enregistrent, en totale autonomie, un EP 5 titres, Here Comes Trouble. Après plusieurs retours positifs, le Duo est rapidement signé en 2020 sur le label français Tentacles Industries. La pandémie de Covid 19 met un frein au développement de KVÅRK, ce temps suspendu est mis à profit pour compléter le line-up. Quelques auditions plus tard, la rencontre avec Bruno (basse) et Fred (batterie) vient compléter le projet studio et transforme l’essai en vrai groupe, prêt à partager sa musique en live.

