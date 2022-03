Sphère – Jimmy Dussiel Théâtre d’Orléans, 24 mars 2022, Orléans.

Sphère – Jimmy Dussiel

Théâtre d’Orléans, le jeudi 24 mars à 20:00

**Il découvre la danse et la culture hip-hop en 2005. Autodidacte, il va rapidement faire la rencontre de Abderzak Houmi (Cie X-Press) en 2007 et devenir membre du groupe Osmozis lui permettant ainsi de parfaire sa formation de danseur.** [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=Dskw7ckl9n0&feature=youtu.be) Toujours guidé par l’envie de développer la house dance et le hip-hop freestyle sur le territoire, Jimmy Dussiel entreprend l’écriture de _Sphère_ autour de “La recherche de soi”. Toute personne, à un moment donné de son existence, se posera cette question “Qui suis-je ?”. Dès lors, elle entamera un voyage personnel dans le but de se trouver. Prendre du recul, analyser et comprendre deviendront alors des termes clés dans cette quête. Cette interrogation nécessite également de prendre le temps de s’écouter, de se chercher, pour enfin se découvrir. Un travail personnel à la fois physique, mental et spirituel qui dans le meilleur des cas permet d’arriver au lâcher prise. Savoir qui nous sommes pour finalement savoir où nous voulons aller. _Sphère_ est née du besoin de se trouver, de comprendre sa propre nature grâce au mouvement. Laisser le corps s’explorer, se définir, trouver ses limites et donner la réponse à cette interrogation, pour être finalement la projection de “Soi”. − **Nos rendez-vous** Vendredi 4 mars à 18h30 – Maison pour tous Sud, 4 chemin de Chaingy, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Rencontre de danse avec le chorégraphe Jimmy Dussiel autour de son solo _Sphère_. Rencontre organisée hors les murs par la Médiathèque Anna Marly, en partenariat avec notre structure. Entrée libre (durée 45 minutes), passeport vaccinal valide obligatoire. [Plus d’informations](http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=645:djazia-satour-en-concert&catid=22:adultes&Itemid=42). − **Cie The Soulfull** Direction artistique, interprétation Jimmy Dussiel Création sonore Clara Sergent Régisseur général Nicolas Richard − **Jeudi 24 mars** 20h − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 40 minutes

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T20:40:00