Sphère Code Cylindre NTF et art numérique

EUR À l’heure où l’art numérique fait l’objet d’un engouement fulgurant depuis l’apparition des fameux « NFT » (Jeton Non Fongible), le musée Granet interroge cette forme de création pour tenter de définir une filiation entre l’histoire de l’art traditionnelle (peinture, sculpture…), les formes artistiques issues de l’art numérique (réalité augmentée, intelligence artificielle, art vidéo,…), et leurs présences dans le métavers.



Il s’agit de mettre en lumière les différents points de vue des artistes de toutes générations sur l’art digital et les NFT. Pierre Pauze fait dialoguer directement les œuvres de la collection du musée Granet dans un musée virtuel (metavers), Ismaël Joffroy Chandoutis explore les problématiques de restauration des œuvres, Grégory Chatonsky évoque la contrefactualité des œuvres et leur prolongement possible en intelligence artificielle, Albertine Meunier utilise le NFT comme un médium d’une œuvre physique et non comme un multiple.



L’exposition présente également les dispositifs sonores d’Anaïs Ghédini qui nous immergeront dans l’esprit des lieux et les bruits du musée, Cédric Caprio quant à lui détourne Excel de sa fonction initiale pour créer des images numériques à la manière des impressionnistes. Gauthier Le Rouzic dénonce les conséquences de la perte de données d’un fichier source à chaque étape de sa numérisation, enfin Rémi Lecussan introduit une réflexion transversale sur l’histoire de la production d’images et de paysages, de la peinture à l’art numérique.



Le titre « Sphère code cylindre » fait référence à la citation célèbre de Paul Cézanne qui amorce la révolution picturale entamée fin XIXe tout en faisant allusion à l’écriture informatique. Comme une préfiguration de l’art numérique, Cézanne n’a cessé de chercher une autre représentation du réel. Internet quant à lui a mené au développement des principes d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle et plus récemment du métavers. Cette dernière révolution industrielle vient interroger dans l’exposition une réflexion plastique autour des enjeux de représentation et d’extension du réel.



Cette exposition sera accompagnée d’une conférence le vendredi 20 janvier organisées avec la biennale des imaginaires numérique, Chroniques et l’ESAA.

Par le biais de dispositifs numériques exposés dans les salles d’expositions temporaires du musée, les 8 artistes s’emparent des différentes œuvres des collections permanentes et de l’objet même du musée Granet.

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

