Balma Secours Populaire Français Balma, Haute-Garonne SPF Balma : braderie d’hiver – Du 19 au 21 octobre Secours Populaire Français Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

SPF Balma : braderie d’hiver – Du 19 au 21 octobre Secours Populaire Français, 19 octobre 2021, Balma. SPF Balma : braderie d’hiver – Du 19 au 21 octobre

du mardi 19 octobre au jeudi 21 octobre à Secours Populaire Français

Le Secours Populaire de Balma organise une braderie de vêtements d’hiver, avenue des Arènes à Balma (salle polyvalente), aux dates suivantes : – mardi 19 octobre de 08h30 à 18h30, – mercredi 20 octobre de 08h30 à 18h30, – jeudi 21 octobre de 08h30 à 12h00.

Renseignements

Le Secours Populaire de Balma organise une braderie de vêtements d’hiver Secours Populaire Français 15 Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma Le Vidailhan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T08:30:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T08:30:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T08:30:00 2021-10-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Secours Populaire Français Adresse 15 Avenue des Arènes, 31130 Balma Ville Balma lieuville Secours Populaire Français Balma